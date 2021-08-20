19-летнего калужанина подозревают во взломе аккаунтов в «ВКонтакте» и шантаже пользователей

19-летнего жителя Калуги обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки, неправомерном доступе к компьютерной информации и вымогательстве. В пятницу, 20 августа, о возбуждении уголовного дела сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Житель Калуги осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся на личных страницах в социальной сети «ВКонтакте», произвел копирование личной переписки и фотографий лиц на свой компьютер, - заявили в прокуратуре. - Злоумышленник, неправомерно обладая чужой личной информацией, выдвинул требования через приложение WhatsApp владельцам фотографий о переводе ему денежных средств.

Пострадавшие обратились в полицию, и предполагаемого преступника вскоре задержали. Ему грозит до четырех лет колонии.