В Калуге осудили 27-летнего мужчину, напавшего на офис микрофинансовой организации в маске и с ножом

В Калуге районный суд вынес приговор 27-летнему мужчине, которого обвиняли в разбойном нападении на офис компании по выдаче микрозаймов. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 19 августа.

Инцидент произошел в феврале 2021 года.

- Злоумышленник, вооружившись кухонным ножом и надев на лицо медицинскую маску, проследовал на улицу Московскую Калуги, где находился офис одной из микрокредитных организаций, - рассказали в прокуратуре. - Зайдя в офис, злоумышленник стал угрожать менеджеру и потребовал от нее передать денежные средства, находящиеся в кассе. Сотрудница организации пояснила, что денежных средств в кассе нет, на что злоумышленник начал приближаться к кассовой зоне, а потерпевшая стала оказывать ему активное сопротивление и отталкивать преступника, после чего мужчина скрылся с места преступления.

Задержали его на соседней улице.

Мужчине присудили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на пять лет.