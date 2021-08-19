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В Обнинске 38-летний мужчина пытался убить знакомого косой, вилкой и бутылкой

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.08.2021 10:19 0 466
В Обнинске 38-летний мужчина пытался убить знакомого косой, вилкой и бутылкой

В Обнинске задержан 38-летний мужчина, которого подозревают в покушении на убийство своего 41-летнего знакомого. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 августа, когда мужчины выпивали. Подробности сообщили в четверг, 19 августа, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Подозреваемый высказал намерение убить потерпевшего, - рассказали в Следственном комитете. - Для реализации задуманного мужчина схватился сначала за ручную косу, затем за вилку, пытаясь нанести удары жертве, однако ему это не удалось, так как вмешались родственники потерпевшего. После этого подозреваемый разбил бутылку от водки и горлышком («розочкой») нанес потерпевшему несколько ударов в область головы и шеи, причинив резаные раны.

Пострадавшего мужчину удалось спасти.

Несостоявшийся убийца задержан. Сейчас продолжается расследование. Обнинцу грозит от 6 до 15 лет колонии.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.08.2021 10:19 0 466
Тэги: криминал следственный комитет
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