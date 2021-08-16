В Кондрово мужчина пытался зарезать знакомого двумя ножами

В Кондрово задержан 40-летний мужчина, которого подозревают в покушении на убийство 39-летнего знакомого. В понедельник, 16 августа, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, в процессе распития спиртного между знакомыми произошла ссора. Подозреваемый взял два кухонных ножа и нанес потерпевшему не менее пяти ударов в область грудной клетки и шеи, причинив резаные раны. Потерпевшему удалось выжить благодаря вмешательству их общего знакомого, который выхватил ножи у нападавшего, - пояснили в СК. - Потерпевшему была оказана экстренная медицинская помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Покушение на убийство», сейчас продолжается.