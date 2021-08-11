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Калужанина отправили в колонию за езду в пьяном виде

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2021 16:19 0 103
Калужанина отправили в колонию за езду в пьяном виде

В Калуге районный суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который дважды попался инспекторам за рулем в пьяном виде. В среду, 11 августа, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Калужанина задержали в январе нынешнего года на улице Гурьянова. Ранее он уже был судим за подобное нарушение.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого и назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, - заявили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2021 16:19 0 103
Тэги: криминал авто
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