В Калужской области директору предприятия грозит до трех лет за миллионные долги по зарплате

В Калужской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя агропромышленной фирмы из Думиничского района. Его обвиняют в невыплате зарплаты 65 работникам предприятия, сообщили 11 августа в региональном управлении Следственного комитета.

Деньги людям не платили с 1 апреля по 30 октября 2020 года. Общая задолженность составила 10 647 000 рублей.

- При этом вместо выплаты задолженности по заработной плате, не соблюдая очередность платежей, руководитель направлял из кассы денежные средства на расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также на иные расходы, - подчеркивают в СК. - Учредитель в связи с невозможностью погашения задолженности по заработной плате перед работниками продал указанное предприятие, после чего новый собственник в полном объеме погасил вышеуказанную задолженность по заработной плате перед 65 работниками.

Предполагаемому виновнику предъявлено обвинение. Ему грозит до трех лет лишения свободы.