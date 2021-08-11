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В Калужской области директору предприятия грозит до трех лет за миллионные долги по зарплате

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2021 14:44 2 577
В Калужской области директору предприятия грозит до трех лет за миллионные долги по зарплате

В Калужской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя агропромышленной фирмы из Думиничского района. Его обвиняют в невыплате зарплаты 65 работникам предприятия, сообщили 11 августа в региональном управлении Следственного комитета.

Деньги людям не платили с 1 апреля по 30 октября 2020 года. Общая задолженность составила 10 647 000 рублей.

- При этом вместо выплаты задолженности по заработной плате, не соблюдая очередность платежей, руководитель направлял из кассы денежные средства на расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также на иные расходы, - подчеркивают в СК. - Учредитель в связи с невозможностью погашения задолженности по заработной плате перед работниками продал указанное предприятие, после чего новый собственник в полном объеме погасил вышеуказанную задолженность по заработной плате перед 65 работниками.

Предполагаемому виновнику предъявлено обвинение. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.08.2021 14:44 2 577
Тэги: криминал следственный комитет
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