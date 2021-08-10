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В Калужской области жителю Обнинска вынесли приговор за разбой и насилие

Дмитрий Ивьев , Фото из архива МВД России.
Опубликовано: 10.08.2021 16:21 0 199
В Калужской области жителю Обнинска вынесли приговор за разбой и насилие

В Калужской области суд вынес приговор 28-летнему жителя Обнинска за преступления, совершенные два года назад. Во вторник, 10 августа, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- В августе 2019 года осужденный в ночное время с тремя соучастниками, находясь на неохраняемой стоянке в Обнинске подошел к потерпевшему, продемонстрировал предмет, похожий на пистолет, и потребовал пройти к его автомобилю, - отмечают в прокуратуре. - Сев в автомобиль вместе с потерпевшим, злоумышленники совершили поездку в личных целях, а затем под угрозами физической расправы потребовали передачи денежных средств, в сумме 400 тысяч рублей.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевший через приложение перевел на счет одного из преступников 68 тысяч рублей.

Виновника отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

Дмитрий Ивьев , Фото из архива МВД России.
Опубликовано: 10.08.2021 16:21 0 199
Тэги: криминал
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