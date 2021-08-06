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В Калужской области 39-летний мужчина задушил подругу и угнал ее машину

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 06.08.2021 12:20 2 1448
В Калужской области 39-летний мужчина задушил подругу и угнал ее машину

В Калуге задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в убийстве своей 38-летней подруги. Преступление произошло вечером 4 августа в городе Ермолино Боровского района, сообщили в пятницу в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил девушку, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета. - После этого злоумышленник похитил денежные средства и автомашину убитой. На следующий день сотрудниками полиции мужчина был задержан в городе Калуге и доставлен к следователю. На допросе подозреваемый дал признательные показания, рассказав детали совершенного им преступления.

Следователи отмечают, что эти мужчина и женщина были знакомы с 2016 года, встречались, но в последнее время их отношения ухудшились.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет колонии. Расследование сейчас продолжается.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 06.08.2021 12:20 2 1448
Тэги: криминал следственный комитет
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