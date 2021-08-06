В Калуге 27-летний водитель задержан за взятку инспектору ДПС на набережной Яченского водохранилища

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего водителя, которого подозревают в даче мелкой взятки инспектору ДПС. Об этом в пятницу, 6 августа, рассказали в УМВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина ночью ехал по набережной Яченского водохранилища с выключенными фарами. Его остановили инспекторы и пригласили в патрульную машину для составления административного протокола. Но калужанин решил откупиться, оставил в салоне конверт с наличными и вышел.

- Стражи правопорядка незамедлительно сообщили о незаконных действиях местного жителя в дежурную часть, - подчеркнули в пресс-службе полиции. - Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа, зафиксировала факт дачи взятки, который был задокументирован в установленном законом порядке. Изъятые денежные купюры приобщены к уголовному делу.

Предполагаемому виновнику грозит до года колонии.