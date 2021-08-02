Житель Обнинска до смерти избил свою подругу

В Обнинске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Его обвиняют в избиении своей подруги. От травм она скончалась спустя несколько дней в больнице.

- 1 марта 2021 года обвиняемый находился у себя дома в квартире на улице Красных Зорь города Обнинска в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали 2 августа в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мужчина поссорился с сожительницей, которая в ходе конфликта оскорбила обвиняемого и его родителей. В результате обвиняемый избил потерпевшую, нанес ей не менее 68 ударов, причинив множественные телесные повреждения. Спустя три дня потерпевшая скончалась в больнице, не приходя в сознание.

В ближайшее время начнется суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.