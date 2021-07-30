В Калужской области 31-летний иностранец задержан за убийство земляка

В Калужской области 31-летнего гражданина Таджикистана подозревают в убийстве. Он задержан, сообщили в пятницу, 30 июля, в региональном управлении Следственного комитета.

Убийство произошло 26 июля на улице в городе Белоусово Жуковского района.

- По версии следствия, произошел конфликт между двумя гражданами Таджикистана, в ходе которого 31-летний мужчина имевшимся при себе ножом нанес 35-летнему земляку смертельное колото-резаное ранение. После совершенного преступления нападавший скрылся с места происшествия, - пояснили в СК.

Спустя сутки предполагаемого виновника задержали в Подмосковье и привезли в Жуков.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.