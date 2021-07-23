Житель Обнинска взял кредит в 9 миллионов рублей и перевел мошенникам

Житель Обнинска стал очередной жертвой мошенников, сообщает в пятницу, 23 июля, УМВД по Калужской области.

Мужчине позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка.

- Звонивший сообщил, что в настоящее время мошенники через «личный кабинет» пытаются оформить на имя обнинца кредит и обналичить полученные денежные средства в другом регионе, - отмечают в полиции. - После чего предложил помощь в отмене несанкционированной операции. Когда потерпевший дал свое согласие, незнакомец рекомендовал срочно оформить новый кредит, чтобы погасить предыдущий. Ничего не подозревая, мужчина оформил кредит на сумму более 9 миллионов рублей и начал перечислять денежные средства на резервные счета, которые ему называл звонивший. Лишь через несколько часов потерпевший осознал, что стал жертвой хорошо спланированной мошеннической схемы и с заявлением обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Расследование сейчас продолжается.