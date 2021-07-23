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В Калуге женщина задержана по подозрению в убийстве мужа

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.07.2021 15:09 0 1141
В Калуге женщина задержана по подозрению в убийстве мужа

В четверг, 22 июля, в одной из больниц Калуги от ножевого ранения скончался 64-летний мужчина, которого ранее доставили туда с Правобережья. По подозрению в убийстве задержана его жена, сообщили в пятницу в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, 21 июля 2021 года мужчина находился дома со своей супругой, - отмечают в СК. - Женщина готовила на кухне еду, когда туда пришел потерпевший и попросил у нее спиртного. В ходе возникшего конфликта женщина нанесла мужу удар ножом в область живота. После этого она вызвала скорую помощь, однако мужчина скончался спустя непродолжительное время в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.07.2021 15:09 0 1141
Тэги: криминал следственный комитет
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