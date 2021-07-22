Тело убитого мужчины нашли в Товарково

Во вторник, 20 июля, на одной из улиц поселка Товарково Дзержинского района обнаружено тело 37-летнего местного жителя. По подозрению в его убийстве задержан 42-летний мужчина.

- По версии следствия, накануне вечером погибший в компании своего 42-летнего знакомого употреблял спиртное, - рассказали в четверг, 22 июля, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Сначала мужчины общались в дружественной обстановке, а затем 42-летний мужчина нанес потерпевшему удары ногами по голове. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Фото со следственного эксперимента.