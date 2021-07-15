В Калужской области незаконно вырубили лес на 5,5 миллиона рублей

В Дзержинском районе Калужской области предприниматели незаконно вырезали ели, сосны и березы, которые не подлежали рубке. В четверг, 15 июля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

- Коммерческой организацией, занимающейся заготовкой древесины, была проведена вырубка лесных насаждений, которые не подлежали рубке, а назначенные для этой цели нежелательные деревья неудовлетворительного состояния оставлены на лесосеке, - пояснили в ведомстве.

Всего было вырублено 340 кубометров леса. Ущерб оценивается в 5,5 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Расследование сейчас продолжается.