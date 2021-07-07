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17-летний калужанин попался на попытке стать наркодилером

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 07.07.2021 11:03 1 401
17-летний калужанин попался на попытке стать наркодилером

В Калужской области 17-летний житель Жуковского района пытался заняться наркоторговлей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета во вторник, 6 июля.

- В декабре 2020 года 17-летний житель Жуковского района незаконно приобрел с целью последующего сбыта наркотическое вещество «мефедрон» массой 9,56 грамма, что является крупным размером, - отметили в СК. - Наркотики хранил у себя дома, где с помощью электронных весов и зип-пакетов взвесил и расфасовал в удобную для сбыта упаковку для последующей продажи потребителям. Преступление не было доведено до конца, так как наркотическое средство было изъято сотрудниками полиции.

Юноше назначено два года воспитательной колонии.

Его взяли под стражу в зале суда.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 07.07.2021 11:03 1 401
Тэги: криминал следственный комитет
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