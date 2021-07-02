В Обнинске продавщица украла из кассы магазина 19 тысяч рублей
В Обнинске 39-летняя местная жительница украла деньги из магазина, в который устроилась работать. Она занимала должность контролера-кассира-стажера, сообщает прокуратура Калужской области в четверг, 1 июня.
- Получив от покупателей деньги за приобретенные товары, злоумышленница аннулировала чеки на сумму более 19 000 рублей, взяла денежные средства на указанную сумму из кассы магазина и присвоила, - отметили в прокуратуре.
В скором времени ущерб магазину был возмещен.
Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении.