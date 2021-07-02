В Калужской области руководство фирмы задолжало сотрудникам больше двух миллионов рублей

В Боровском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия. Об этом сообщили в Следственном комитете по Калужской области вечером в четверг, 1 июня.

- По версии следствия, в 2020 году в течение трех месяцев руководство организации не выплатило заработную плану пяти работникам, - отметили в СК. - Общая сумма задолженности составила более двух миллионов рублей. При этом в период невыплаты руководство направляло денежные средства на финансирование других затрат. После вмешательства в ситуацию следователей СК России задолженность перед работниками была погашена в полном объёме.

В данный момент расследование уголовного дела продолжается.