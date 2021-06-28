В Москве 36-летний калужанин угнал машину ГИБДД Кремлевского кольца

В центре Москвы военный из Калуги угнал машину ГИБДД Кремлевского кольца. Об этом сообщает Baza поздно вечером в воскресенье, 27 июня.

Стражи порядка дежурили возле перекрестка Моховой улицы и Воздвиженки. По рации поступила команда остановить одну из машин. Тогда элитные полицейские вышли, а за руль служебной машины «Шкода» в этот момент сел 36-летний калужанин.

Угонщика удалось поймать уже на 22-м километре Минского шоссе.

Когда Олега Р. задержали, он объяснил, что ему срочно нужно было возвращаться в Калугу. Тогда он решил угнать полицейскую «Шкоду»

Теперь калужанину грозит штраф до 120 тысяч рублей или же до пяти лет тюрьмы.

Калужанин сел в машину полицейских и уехал на ней.