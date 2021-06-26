Жители помогли городским службам Обнинска: украли ливневки
Сильные дожди продолжают устраивать наводнения на улицах городов Калужской области. Одна из главных причин образования «озер» на дорогах и тротуарах – засорившаяся ливневка. В Обнинске местные жители решили помочь коммунальщикам, а заодно и пополнить свой бюджет.
По версии правоохранителей, двое мужчин похитили не менее 9 ливневых решеток. Общая сумма ущерба - 34 тысячи рублей.
Похищенное подозреваемые сдали в пункт приема металла.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.