В Калужской области 38-летнему мужчине вынесли приговор за убийство подруги 31 декабря

В Боровском районе Калужской области вынесен приговор по делу об убийстве женщины. Виновным признан ее 38-летний знакомый, сообщили в среду, 16 июня, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В ночь на 31 декабря 2020 года на территории поселка Институт города Боровска в хозяйственной постройке, приспособленной для постоянного проживания, находилась 43-летняя женщина вместе с 38-летним подсудимым, - пояснили в СК. - Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения.

Виновника приговорили к 10 годам лишения свободы.