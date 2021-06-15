В Калужской области 47-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве знакомого

В субботу, 12 июня, в деревне Свирково Мосальского района обнаружено тело 48-летнего хозяина дома с ножевым ранением грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В ходе расследования было установлено, что в доме вместе с потерпевшим находился его 47-летний знакомый, - пояснили в СК. - Оба мужчины ранее судимы, в ходе разговора между ними возникли разногласия о том, кто из них обладает большим авторитетом. В результате ссоры гость нанес хозяину дома смертельное ножевое ранение.

Предполагаемый убийца задержан. Он дал признательные показания. Расследование сейчас продолжается.