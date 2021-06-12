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Директор обокрал свой салон связи

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.06.2021 09:20 0 384
Директор обокрал свой салон связи

29-летний калужанин, занимая должность директора магазина телекоммуникационной компании, совершил хищение на общую сумму более 280 тысяч рублей.

На протяжении нескольких месяцев подозреваемый, находясь в офисе продаж, различными суммами забирал из кассы денежные средства, поступившие от покупателей в качестве расчета за приобретенный товар или услуги по обслуживанию мобильной связи. Аналогичным способом им были присвоены различные товары, поступившие в магазин с центрального склада, которые он впоследствии перепродавал третьим лицам вне офиса, расходуя вырученные денежные средства на свои нужды.

Как полагают правоохранители, один из сотовых телефонов был реализован калужанином посетителю под учетной записью другого сотрудника магазина. Получив денежные средства в счет оплаты покупки, он выдал товарный чек от чужого имени, после чего забрал выручку себе. Путем обмана другой сотрудницы ему удалось завладеть еще одним сотовым телефоном. Убедив девушку продать ему под ее учетной записью гаджет, он пообещал внести деньги за него в кассу на следующий день, однако своих обязательств так и не исполнил.

Согласно действующему законодательству за совершение данных преступлений санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.06.2021 09:20 0 384
Тэги: кража деньги
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