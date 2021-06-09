Браконьер убил двух лосей на окраине Калуги

В Калуге возбудили уголовное дело по факту убийства двух лосей в лесу рядом с селом Воскресенское. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Неизвестное лицо в лесном массиве осуществило незаконную охоту на двух лосей, убив их, - говорится в сообщении прокуратуры. - Управлению по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов причинен особо крупный ущерб в размере 480 тысяч рублей.

Виновнику, если его найдут, грозит до пяти лет колонии.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.