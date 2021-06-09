Главная Новости Криминал
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Клиника года

Житель Калужской области накопил долг по штрафам ГИБДД, кредитам и налогам на 360 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2021 09:32 1 631
Житель Калужской области накопил долг по штрафам ГИБДД, кредитам и налогам на 360 тысяч рублей

В Калужской области житель Жиздры накопил огромный долг по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам. В среду, 9 июня, об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

- Это были и административные штрафы за нарушением им ПДД, и судебные решение о взыскании долгов по налогам, кредитам и госпошлинам, - пояснили приставы. - Общая сумма задолженностей составляла 360 тысяч рублей. Должник игнорировал необходимость оплаты своих долгов, в связи с чем судебные приставы приступили к применению мер принудительного воздействия. В отношении неплательщика были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора за неисполнение требований исполнительных документов в срок. В результате этого долг гражданина увеличился сразу на 60 тысяч рублей.

На машину мужчины наложили арест. После этого он все-таки выплатил в общей сложности 420 тысяч рублей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.06.2021 09:32 1 631
Тэги: криминал приставы
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
5 июня в Калуге и Обнинске состоится Зеленый Марафон
МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» объединяют усилия для расчистки радиочастот под сети 5G
МегаФон поделится с Ooredoo опытом поддержки крупных спортивных мероприятий
МегаФон стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5G
МегаФон запустил широкую тестовую зону с доступом к услугам класса 5G в России
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Стоит ли заказывать запчасти в интернет-магазине?
Лучшие компактные автомобили в 2021 году
Слесарь КИПиА

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru