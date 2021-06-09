Житель Калужской области накопил долг по штрафам ГИБДД, кредитам и налогам на 360 тысяч рублей

В Калужской области житель Жиздры накопил огромный долг по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам. В среду, 9 июня, об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

- Это были и административные штрафы за нарушением им ПДД, и судебные решение о взыскании долгов по налогам, кредитам и госпошлинам, - пояснили приставы. - Общая сумма задолженностей составляла 360 тысяч рублей. Должник игнорировал необходимость оплаты своих долгов, в связи с чем судебные приставы приступили к применению мер принудительного воздействия. В отношении неплательщика были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора за неисполнение требований исполнительных документов в срок. В результате этого долг гражданина увеличился сразу на 60 тысяч рублей.

На машину мужчины наложили арест. После этого он все-таки выплатил в общей сложности 420 тысяч рублей.