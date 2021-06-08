Калужанин силой отобрал выигранный в споре телефон и попал в полицию

В Сухиничском районе мужчину обвинили в открытом хищении мобильного телефона после выигрыша в споре, сообщили 8 июня в УМВД по Калужской области.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что у него отобрали мобильный телефон стоимостью 25 тысяч рублей. Все произошло, когда компания распивала алкоголь.

Во время разговора возник спор между потерпевшим и одним из присутствующих. В качестве приза в случае своего поражения мужчина выставил мобильный телефон. И в ходе состязания проиграл своему оппоненту.

- В дальнейшем, по одной из версий, соперник, применив насилие, забрал себе средство связи, принадлежащее проигравшему, - сообщает полиция. - По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.