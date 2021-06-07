В Калуге врача судят за смерть пациента при домашней операции

В Калуге начинается суд над 39-летним врачом, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности. В понедельник, 7 июня, об этом сообщает прокуратура Калужской области.

- По версии следствия калужанин, имея высшее медицинское образование, оказывая в домашних условиях медицинскую помощь своему родственнику, недооценивая тяжесть его состояния, неосторожно используя медицинский инструмент, допустил причинение больному телесных повреждений, повлекших массивную кровопотерю и наступление смерти потерпевшего, - отметили в прокуратуре.

По уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности» мужчине грозит до двух лет лишения свободы.