В Калужской области бухгалтера осудили за хищение шести миллионов рублей у министерства образования

В Калужской области Козельский районный суд вынесен приговор 59-летней местной жительнице. Женщину признали виновной в присвоении шести миллионов рублей, принадлежащих региональному министерству образования и науки. Об этом в среду, 2 июня, сообщили в прокуратуре области.

- Подсудимая, являясь главным бухгалтером Козельской школы-интерната, в период с мая 2012 года по декабрь 2019 года умышленно, из корыстных побуждений, путем присвоения и растраты похитила денежные средства, принадлежащие министерству образования и науки Калужской области в особо крупном размере, в сумме более 6 миллионов рублей, перечислив на свой банковский счет и на счета двух своих коллег, - пояснили в прокуратуре. - На момент рассмотрения уголовного дела в суде подсудимая была уволена с должности главного бухгалтера.

Виновницу отправили в колонию на два года. Кроме того, она должна будет вернуть еще более 5 миллионов рублей.