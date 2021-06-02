В Калужской области двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве 83-летнего пенсионера

В Калужской области задержаны двое мужчин, которых подозревают в убийстве 83-летнего пенсионера в деревне Вербежичи Людиновского района. В среду, 2 июня, подробности сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Тело погибшего со связанными ногами обнаружили 12 мая нынешнего года.

- Пожилой мужчина проживал один и конфликтов ни с кем не имел, - считают следователи. - Одной из приоритетных версий стало совершение убийства незнакомыми лицами с целью наживы. В результате совместной работы следователей и криминалистов Следственного комитета при поддержке уголовного розыска полиции были установлены два местных жителя цыганского этноса 39 и 33 лет. Оба задержанных давали противоречивые показания и не признавались в совершении преступления, обвиняя друг друга. Однако следователи обнаружили следы преступления, подтверждающие их вину. Так, на одежде одного из задержанных обнаружены следы крови потерпевшего, а на скотче, которым нападавшие связывали ноги пожилого мужчины, - следы с его генотипом.

Мужчинам предъявили обвинения по статьям «Убийство, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление» и «Разбойное нападение».

По версии следствия, 11 мая 2021 года около 23 часов обвиняемые договорились совместно обокрасть дом пенсионера и проникли в жилое помещение.

- Нападавшие были обнаружены хозяином, тогда она избили мужчину, причинив множественные переломы, а затем стали душить, - заявили в СК. - Чтобы скрыть следы преступления, они связали его ноги скотчем, положили на кровать, подожгли матрас и включили газ. Задымление дома обнаружили соседи потерпевшего, которые вызвали спасателей. После тушения возгорания в доме было обнаружено тело хозяина. В ходе расследования установлено, что нападавшие похитили мобильный телефон пенсионера и 6500 рублей.

Расследование сейчас продолжается.