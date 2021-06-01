В Калужской области 51-летней женщине вынесли приговор за убийство мужа

В Калужской области 51-летнюю жительницу Обнинска признали виновной в убийстве 65-летнего мужа. Во вторник, 1 июня, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 6 августа 2020 года подсудимая в ходе ссоры на почве употребления спиртных напитков нанесла 65-летнему мужу смертельное ножевое ранение в область груди, - рассказали в СК. - Мужчина смог самостоятельно вытащить нож и направился в ванную комнату, чтобы остановить и смыть кровь, однако через непродолжительное время скончался. Там его тело было обнаружено следственно-оперативной группой.

Виновницу приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.