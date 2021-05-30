В Обнинске задержали любителя амфетоминов

Сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г. Обнинску был задержан 23-летний местный житель.

При личном досмотре у подозреваемого было изъято чуть больше грамма наркотического средства амфетоминовой группы. Таблетки с наркотическим веществом были оплачены в интернете для личного пользования и приобретены тайниковым способом путем «закладки».

Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.