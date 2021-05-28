В Калужской области раскрыли убийство восьмилетней давности

В Калужской области 40-летнего иностранца обвиняют в убийстве, которое произошло осенью 2013 года. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- 3 сентября 2013 года в деревне Папино Жуковского района обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с 33-летним земляком, - пояснили в СК. - В этот же день вечером он пригласил своих родственников и знакомых для создания физического преимущества в предполагаемой и имеющей все основания к происшествию драке, вооружился битой и пришел на встречу со своим оппонентом. Второй участник конфликта также явился с группой поддержки. В ходе конфликта обвиняемый, который обладал навыками единоборств, ударил битой по голове одного из противостоящих в конфликте лиц, причинив ему смертельные телесные повреждения.

Уголовное дело возбудили сразу же, но задержать подозреваемого не удалось, так как он скрылся. Мужчину объявили розыск.

Найти предполагаемого виновника на территории соседней страны удалось в 2020 году. Его экстрадировали в Россию.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.