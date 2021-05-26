Главная Новости Криминал
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

Жительницу Калуги обвиняют в мошенничестве при оформлении гражданства

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 26.05.2021 16:22 0 615
Жительницу Калуги обвиняют в мошенничестве при оформлении гражданства

Лишение свободы на срок до 5 лет грозит фигурантке по делу о мошенничестве, совершённом под предлогом оказания помощи в оформлении гражданства в Калуге. В среду, 26 мая, об этом случае сообщили в УМВД по Калужской области.

Одна из калужанок решила помочь своему другу в оформлении гражданства. Её знакомая пообещала оказать им содействие. Она попросила копии ряда документов и определенную денежную сумму, необходимые якобы для оформления этой процедуры. В течение нескольких месяцев подруга обещала исполнить свои обязательства. При этом она неоднократно просила деньги за данные услуги. Потерпевшая, поверив ей, частями их передавала. Пока не поняла, что её обманывают.

- В дежурную часть УМВД России по Калуге обратилась местная жительница и сообщила о хищении у нее денежных средств в сумме 75 тысяч рублей, - сообщает полиция.

Как полагают правоохранители, фигурантка не имела реальной возможности для выполнения данного обещания. Она завладела деньгами и потратила их по своему усмотрению. Для создания видимости осведомленности в данной сфере она прибегла к помощи интернет-ресурсов. Там подозреваемая нашла перечень документов и запросила их у потерпевшей. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Расследование продолжается. Согласно действующему законодательству, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - прокомментировала пресс-службам УМВД.

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 26.05.2021 16:22 0 615
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Роза Белла Вита – украшение сада
Автоматизация мерчендайзинга как путь к тотальной оптимизации
Почему станки б/у востребованы у предпринимателей?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru