Жительницу Калуги обвиняют в мошенничестве при оформлении гражданства

Лишение свободы на срок до 5 лет грозит фигурантке по делу о мошенничестве, совершённом под предлогом оказания помощи в оформлении гражданства в Калуге. В среду, 26 мая, об этом случае сообщили в УМВД по Калужской области.

Одна из калужанок решила помочь своему другу в оформлении гражданства. Её знакомая пообещала оказать им содействие. Она попросила копии ряда документов и определенную денежную сумму, необходимые якобы для оформления этой процедуры. В течение нескольких месяцев подруга обещала исполнить свои обязательства. При этом она неоднократно просила деньги за данные услуги. Потерпевшая, поверив ей, частями их передавала. Пока не поняла, что её обманывают.

- В дежурную часть УМВД России по Калуге обратилась местная жительница и сообщила о хищении у нее денежных средств в сумме 75 тысяч рублей, - сообщает полиция.

Как полагают правоохранители, фигурантка не имела реальной возможности для выполнения данного обещания. Она завладела деньгами и потратила их по своему усмотрению. Для создания видимости осведомленности в данной сфере она прибегла к помощи интернет-ресурсов. Там подозреваемая нашла перечень документов и запросила их у потерпевшей. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Расследование продолжается. Согласно действующему законодательству, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - прокомментировала пресс-службам УМВД.