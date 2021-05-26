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В Малоярославце раскрыто дело о краже денег и банковской карты

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 26.05.2021 15:24 0 608
В Малоярославце раскрыто дело о краже денег и банковской карты

Уголовное дело по факту хищения денег и банковской карты на территории одного из предприятий в Малоярославце раскрыто. Подозреваемый сознался в содеянном, сообщили в среду, 26 мая, в УМВД по Калужской области.

Ранее судимый житель Малоярославца прогуливаясь по районному центру, зашел на территорию одного из предприятий. Он обратил внимание на административное здание. Его дверь была открыта, и мужчина проник внутрь, прошел по коридору и заглянул в открытую дверь. Комната оказалась пустой, а на тумбочке лежали деньги и банковская карта. Он взял это имущество и быстро покинул территорию организации. В ближайшем магазине мужчина попробовал расплатиться бесконтактной банковской картой. У него это получилось, и он посетил еще несколько торговых точек.

- В дежурную часть отдела полиции обратился местный житель с заявлением о том, что у него похищены наличные денежные средства в размере 3,5 тысячи рублей и банковская карта, с которой в дальнейшем было списано более 17 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба УМВД. - Как указал в своем заявлении потерпевший, он находился на своем рабочем месте и после трудовой смены зашел в помещение, где хранятся личные вещи сотрудников предприятия и обнаружил пропажу своих денег и карты, которые ранее лежали на тумбочке.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого. В ходе общения со стражами порядка мужчина сознался в содеянном. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Кража».

- На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, – комментирует пресс-служба полиции.

Автор: Ирина Будникова.
Опубликовано: 26.05.2021 15:24 0 608
Тэги: криминал
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