Главная Новости Криминал
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

В Калуге мужчину с бетонным блоком сбросили в Угру

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.05.2021 10:17 0 2494
В Калуге мужчину с бетонным блоком сбросили в Угру

В Калуге завершено расследование по делу об убийстве мужчины, тело которого найдено в реке Угре. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемыми по делу проходят трое мужчин. Одного из них следователи считают виновным в убийстве, двоих других – в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

- По версии следствия, 2 августа 2020 года в поселке Резвань между знакомыми произошел словесный конфликт, в ходе которого 31-летний житель города Калуги решил убить 30-летнего жителя Бабынинского района, - заявили в СК. - Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары ножом по телу, от чего тот потерял сознание. После этого обвиняемые перенесли тело потерпевшего в автомобиль и направились к берегу реки Угра. По пути 31-летний калужанин, полагая, что смерть потерпевшего могла еще не наступить, стал душить потерпевшего. На берегу Угры соучастники привязали к телу потерпевшего бетонный блок и кинули его в воду.

Поиски 30-летнего жителя Бабынинского района начались сразу же после его пропажи. Спустя пять дней тело погибшего обнаружили в Угре.

- Следствием проведено большое количество следственных действий, установлены очевидцы, которые видели вышеописанный конфликт, в гараже одного из соучастников найдены автомобильные чехлы со следами крови, - рассказали в СК. - Генетическая экспертиза показала, что кровь принадлежит убитому мужчине. Обвиняемые дали признательные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.05.2021 10:17 0 2494
Тэги: криминал следственный комитет
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Органические продукты от производителей из США
Ремонт холодильников в Минске
Стильные мужские кошельки

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru