В Калуге мужчину с бетонным блоком сбросили в Угру

В Калуге завершено расследование по делу об убийстве мужчины, тело которого найдено в реке Угре. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемыми по делу проходят трое мужчин. Одного из них следователи считают виновным в убийстве, двоих других – в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

- По версии следствия, 2 августа 2020 года в поселке Резвань между знакомыми произошел словесный конфликт, в ходе которого 31-летний житель города Калуги решил убить 30-летнего жителя Бабынинского района, - заявили в СК. - Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары ножом по телу, от чего тот потерял сознание. После этого обвиняемые перенесли тело потерпевшего в автомобиль и направились к берегу реки Угра. По пути 31-летний калужанин, полагая, что смерть потерпевшего могла еще не наступить, стал душить потерпевшего. На берегу Угры соучастники привязали к телу потерпевшего бетонный блок и кинули его в воду.

Поиски 30-летнего жителя Бабынинского района начались сразу же после его пропажи. Спустя пять дней тело погибшего обнаружили в Угре.

- Следствием проведено большое количество следственных действий, установлены очевидцы, которые видели вышеописанный конфликт, в гараже одного из соучастников найдены автомобильные чехлы со следами крови, - рассказали в СК. - Генетическая экспертиза показала, что кровь принадлежит убитому мужчине. Обвиняемые дали признательные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.