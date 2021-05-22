В Калужской области мужчина задержан по подозрению в убийстве своей жены

В ночь на суботу, 22 мая, в деревне Кабицыно Боровского района погибла 38-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержан ее муж, сообщает калужские региональное управление Следстенного комитета.

- По версии следствия, между супругами на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене несколько ножевых ранений в область туловища, - заявили в СК. - Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи женщина доставлена в больницу, однако спасти ее жизнь не удалось.

Мужчина полностью признал вину в убийстве. Сейчас он находится под стражей.

- Двое малолетних детей супругов переданы под присмотр родственникам погибшей женщины, - сообщили в Следственном комитете.