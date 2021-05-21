В Калужской области супружескую пару осудили за торговлю наркотиками

В Калужской области 36-летнего жителя Обнинска и его 43-летнюю жену признали виновными в торговле наркотиками. В пятницу, 21 мая, о приговоре суда сообщили в прокуратуре региона.

Как установили следствие и суд, незаконной торговлей супруги занимались под руководством неустановленного лица, от которого получили крупные партии запрещенных веществ. После этого они разделяли наркотики на мелкие партии и продавали.

- Подсудимые свою вину в совершении преступления не признали, настаивая на непричастности жены к совершению данного преступления, - отмечают в прокуратуре. - Оценив представленные доказательства, суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на девять лет, женщину – в колонию общего режима на шесть лет.