В Калуге мужчина отремонтировал автомобиль, чтобы угнать

В Калуге полиция возбудило уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины. Его подозревают в угоне автомобиля, сообщили в понедельник, 17 мая, в УМВД по Калужской области.

Автомобиль «Лада» был припаркован у автосервиса.

По версии правоохранителей, мужчина разбил окно, проник в салон и поехал кататься.

- Как пояснил подозреваемый, завести двигатель у него получилось не сразу, - обхяснили в полиции. - Так как автомашина не заводилась, он сначала откатил ее, отремонтировал, и затем поехал кататься. Однако во время движения автомобиль заглох, в связи с чем мужчина оставил его на дороге, а сам скрылся.

За «Угон» подозреваемому грозит до пяти лет колонии.