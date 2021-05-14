Пенсионера из Калужской области судят за призывы к революции

В Калужской области 65-летний житель города Жуков предстанет перед судом по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. В пятницу, 14 мая, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети фотографии, под которыми опубликовал более ста комментариев с призывами к насильственному свержению власти и физическому уничтожению ее представителей, совершению революционных действий, - отмечают в СК.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.