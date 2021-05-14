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В Калуге 19-летний юноша ограбил пенсионерку на улице

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2021 12:52 0 726
В Калуге 19-летний юноша ограбил пенсионерку на улице

В Калуге на одной из улиц ограбили пожилую женщину. Она сообщила в дежурную часть, что у нее выхватили сумку с кошельком. В пятницу, 14 мая, об этом случае рассказали в УМВД по Калужской области.

- Когда она возвращалась домой после совершения покупок, к ней со спины неожиданно подбежал неизвестный молодой человек и выхватил из рук сумку, - пояснили в полиции. - В результате рывка пенсионерка упала на землю, после чего увидела, как незнакомец на бегу забрал из сумки кошелек и, бросив остальное, скрылся за углом дома.

Ущерб составил 2900 рублей.

Опрос свидетелей показал, что подозреваемый уехал с места происшествия на машине. Вскоре предполагаемого виновника задержали. Ему 19 лет. Он приехал в Калугу из одного из районов области к знакомым.

По статье «Грабеж» молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.05.2021 12:52 0 726
Тэги: криминал
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