В Калужской области бывшего сотрудника колонии судят за взятки

В Калужской области завершено расследование уголовного дела бывшего сотрудника исправительной колонии. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и мелком взяточничестве, сообщили в четверг, 13 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В феврале и марте 2021 года сотрудник исправительной колонии не принял мер к изъятию запрещенного к использованию на территории учреждения телефона и зарядного устройства, а также сам передал осужденному наушники для мобильного телефона, - считают в СК. - За это сотрудник получил от осужденного четыре тысячи рублей посредством перевода на банковскую карту. Обвиняемый являлся сотрудником уголовно-исполнительной системы с 2012 года. Преступления выявлены в ходе проведения оперативной работы сотрудниками УФСИН России по Калужской области.