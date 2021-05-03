Калужане продолжают переводить деньги мошенникам

Несмотря на частые предупреждения и разъяснения, жители нашего региона каждую неделю спонсируют мошенников.

На этот раз в Дзержинском районе с заявлением в полицию обратилась жительница города Кондрово. Ей на телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности банка, который сообщил, что с ее счета мошенники пытались снять денежный средства. Чтобы обезопасить свои сбережения, необходимо перевести все накопления на якобы резервный счет в другом банке. Потерпевшая поверила преступнику и выполнила его указания – перевела на указанный счет свыше 350 тысяч рублей. Сразу после транзакции она попыталась перезвонить лже-сотруднику, но абонент был уже недоступен. В тот момент гражданка поняла, что стала жертвой мошенника и с заявлением обратилась в полицию.

Аналогичным способом была обманута и жительница Козельска. Она перевела более 110 тысяч рублей на счет злоумышленников.

В Сухиничском районе жертвой мошенничества стала женщина, которая также поверила, что разговаривает с представителем банка. Под предлогом отмены банковской операции по оформлению кредита мошенник выманил у нее более 75 тысяч рублей.