Жаждущий любви калужанин пал жертвой подлого обмана

Следственный отдел калужской полиции возбудил уголовное дело на неизвестных пока мошенников, которые обманули калужанина, искавшего встречи со жрицей любви.

О мошенничестве сообщила в пятницу, 30 апреля, пресс-служба УМВД по Калуге. Жертвой обмана стал калужанин, пожелавший скрасить свой досуг женским обществом. Он нашел в Сети сайт по предоставлению интимных услуг и позвонил по номеру телефона, указанному на нем.

- На звонок ему ответил мужчина, который сообщил, что девушка подъедет к нужному адресу, но только после предварительной оплаты ее услуг, - рассказывают в полиции. - Согласившись, потерпевший перевел на озвученный ему абонентский номер пять тысяч рублей. Однако собеседник сказал, что оплата не прошла, после чего калужанин повторил операцию на ту же сумму. Когда незнакомец попросил еще раз продублировать перевод, заказчик понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Начато расследование. Мошенников ищут.