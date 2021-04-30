Главная Новости Криминал
COVID-19 9 Мая Районы Самая стильная выпускница Клиника года

Жаждущий любви калужанин пал жертвой подлого обмана

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 30.04.2021 09:49 3 533
Жаждущий любви калужанин пал жертвой подлого обмана

Следственный отдел калужской полиции возбудил уголовное дело на неизвестных пока мошенников, которые обманули калужанина, искавшего встречи со жрицей любви.

О мошенничестве сообщила в пятницу, 30 апреля, пресс-служба УМВД по Калуге. Жертвой обмана стал калужанин, пожелавший скрасить свой досуг женским обществом. Он нашел в Сети сайт по предоставлению интимных услуг и позвонил по номеру телефона, указанному на нем.

- На звонок ему ответил мужчина, который сообщил, что девушка подъедет к нужному адресу, но только после предварительной оплаты ее услуг, - рассказывают в полиции. - Согласившись, потерпевший перевел на озвученный ему абонентский номер пять тысяч рублей. Однако собеседник сказал, что оплата не прошла, после чего калужанин повторил операцию на ту же сумму. Когда незнакомец попросил еще раз продублировать перевод, заказчик понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Начато расследование. Мошенников ищут.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 30.04.2021 09:49 3 533
Тэги: криминал мошенничество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Связисты узнали, что читают книголюбы в Калужской области
Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских
Георгий Юрданов: Калужская область обладает конкурентными преимуществами для развития внешнеэкономических связей
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Калужане чаще стали смотреть сериалы
Новости
ОПРОС

Путин объявил майские каникулы с 1 по 10 число. Что думаете на этот счет?

 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Основания для получения визы США
Голосовые поздравления как универсальный подарок
Выбор планировки для комфортной жизни в квартире

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru