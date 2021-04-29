В Калужской области браконьеру грозит два года колонии за выловленную щуку

В Людиновском районе мужчине грозит до двух лет колонии за незаконную ловлю рыбы. В четверг, 29 апреля, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- По версии правоохранителей, житель соседнего района, находясь на участке реки Неполодь, используя запрещенное орудие лова – острогу, осуществил добычу щуки, причинив тем самым ущерб на сумму 1850 рублей, - пояснили в полиции. - Изъятая острога приобщена к материалам уголовного дела.