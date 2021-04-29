В Калужской области обнаружено тело убитой 61-летней москвички

В среду, 28 апреля, в одном из частных домов Боровска обнаружено тело 61-летней женщины из Москвы. Об этом сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- Неизвестное лицо проникло в дом и нанесло множественные удары острым предметом, - рассказали в СК. - Предварительные данные судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть женщины наступила в результате колото-резанных ранений.

Преступника сейчас ищут.

- Обращаемся к гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления, сообщить эту информацию по телефону 8 (4842) 277-827, - говорится в сообщении Следственного комитета. - Конфиденциальность гарантируется.