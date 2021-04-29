В Обнинске мужчина надругался над 15-летней девочкой в лифте

В Обнинске 43-летний мужчина задержан по подозрению в надругательстве над 15-летней девочкой. В четверг, 29 апреля, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, 16 апреля 2021 года мужчина зашел в подъезд вслед за потерпевшей, завел ее в лифт, поднялся на площадку и совершил в отношении девушки действия сексуального характера, - пояснили в СК. - После этого мужчина запугал потерпевшую и скрылся.

Вскоре предполагаемого виновника нашли.

- Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили следователи. - Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего).

Расследование уголовного дела сейчас продолжается. Жителю Обнинска грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.