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В Калуге крупную партию наркотика обнаружили в воздушном фильтре автомобиля

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 26.04.2021 18:15 0 64
В Калуге крупную партию наркотика обнаружили в воздушном фильтре автомобиля

В Калуге полицейские задержали мужчину из ближнего зарубежья, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказали в УМВД по Калужской области.

- При досмотре транспортного средства, находящегося в распоряжении данного лица, оперативники обнаружили под капотом в воздушном фильтре автомобиля сверток из прозрачного полимерного материала с комкообразным веществом светлого тона внутри, - пояснили в полиции. - Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество общей массой около 97 граммов содержит в своем составе наркотическое средство «героин». По версии правоохранителей, наркотики предназначались для сбыта третьим лицам посредством тайников-закладок.

По статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» подозреваемому грозит от 10 до 20 лет колонии.

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 26.04.2021 18:15 0 64
Тэги: криминал
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