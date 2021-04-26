В Калуге крупную партию наркотика обнаружили в воздушном фильтре автомобиля

В Калуге полицейские задержали мужчину из ближнего зарубежья, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказали в УМВД по Калужской области.

- При досмотре транспортного средства, находящегося в распоряжении данного лица, оперативники обнаружили под капотом в воздушном фильтре автомобиля сверток из прозрачного полимерного материала с комкообразным веществом светлого тона внутри, - пояснили в полиции. - Проведенным исследованием установлено, что изъятое вещество общей массой около 97 граммов содержит в своем составе наркотическое средство «героин». По версии правоохранителей, наркотики предназначались для сбыта третьим лицам посредством тайников-закладок.

По статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» подозреваемому грозит от 10 до 20 лет колонии.