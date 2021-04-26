В Калужской области тело убитой 32-летней женщины нашли в квартире

Фото со следственного эксперимента.

В городе Боровск Калужской области в квартире на прошлой неделе нашли тело 32-летней женщины. В понедельник, 26 апреля, об этом случае сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Предварительные данные судебно-медицинской экспертизы показали, что ее смерть наступила в результате сдавления шеи.

- Установлено, что накануне погибшая находилась в квартире со своим сожителем, - пояснили в СК. - Между ними произошел конфликт, женщина стала ругаться на сожителя. В ответ на это подозреваемый сдавил шею сожительницы руками. От этих действий потерпевшая скончалась на месте.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет колонии.