В Калужской области мужчина убил знакомого, ехавшего покупать машину

В Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту разбоя и убийства, сообщает 23 апреля региональное управление Следственного комитета. 52-летнему жителю Брянской области грозит пожизненное заключение.

- 31 мая 2019 года обвиняемый ехал на своем автомобиле с 58-летним знакомым, жителем Кировской области, из Москвы по дороге «А-130 Варшавское шоссе», - пояснили в СК. - Зная о том, что знакомый собирается покупать машину, обвиняемый решил напасть на него, завладеть денежными средствами и убить. Обвиняемый остановил машину в районе Малоярославца Калужской области и задушил товарища. Тело мужчины он отвез на территорию Дятьковского района Брянской области и спрятал в яму в лесном массиве. После этого обвиняемый завладел телефоном и банковской картой погибшего, с помощью которых производил оплату товаров и переводы денежных средств на общую сумму более 140 тысяч рублей.

О пропаже потерпевшего заявили его родственники из Кировской области. Местным управлением СК было возбуждено уголовное дело.

- Расследование привело сотрудников к жителю Брянской области, который в ходе допроса рассказал о совершенном преступлении, - рассказали следователи. - При проверке показаний обвиняемого на месте преступления мужчина указал место захоронения тела погибшего, где оно и было обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина был задушен.

Следствие по делу проводилось следственными органами СК России по Калужской области, так как на территории региона было совершено наиболее тяжкое из преступлений – убийство.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.