В Калуге вынесен приговор за незаконную добычу песка на 115 миллионов рублей

Трое жителей Калужской области признаны виновными в незаконной добыче песка в районе деревни Шопино в Калуге. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- В 2016 году подсудимые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по разработке карьера в районе деревни Шопино, добычу строительного песка без лицензии и его реализацию с извлечением дохода в особо крупном размере, - пояснили в прокуратуре. - В результате осуществления незаконной добычи песка государству причинен ущерб более чем на 115 миллионов рублей.

Двое виновников получили 4 года и 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении. Третий обвиняемый к данному моменту скончался.

Осужденные вернут министерству природных ресурсов и экологии Калужской области 115 миллионов рублей.